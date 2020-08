"N-am ce sa-i reprosez lui Balgradean!" Care ar fi fost cheia succesului pentru Dan Petrescu la loviturile de la 11 metri! "Ce sa le fac daca nu s-au simtit in stare?!"

Antrenorul lui CFR Cluj a analizat prestatia baietilor sai in meciul cu Dinamo Zagreb.

Dan Petrescu s-a declarat multumit de ceea ce a vazut pe teren, considerand ca ghinionul a dus la eliminarea echipei din Champions League.

Tehnicianul considera ca altfel ar fi stat lucrurile, daca Ciprian Deac ar fi acceptat sa execute un penalty in primii 5. Fotbalistul, insa, nu a vrut sa faca asta dupa ce a ratat o lovitura de la 11 metri in timpul regulamentar de joc.

"Eu nu i-as reprosa niciun gol lui Balgradean. El cand a scos penalty si l-a lasat pe Golofca sa dea golul decisiv... Ce sa ii reprosez? Ganditi-va de cand n-a aparat. Chiar nu am ce sa ii spun.

Croatii au fost mai norocosi, mai ales ca aveam si ultimul penalty pe care trebuia sa-l batem... Ceilalti nu au vrut sa bata, nu s-au simtit in stare si a cazut toata presiunea pe Golofca. Cei care au batut dupa primii 5 au batut pentru ca a trebuit, nu pentru ca au vrut. Si-atunci e normal, cand nu vrei, poate ca nu s-au simtit in stare.

Eu, dupa ce am ratat penalty cu Suedia, nu am dormit o luna. Va fi greu sa-si revina. Eu am avut o luna si jumatate de pauza, dar nu am iesit din casa. Am stat pur si simplu in camera. Ei trebuie sa vina maine la antrenamente, sa joace. Sper sa uite. Nu as da in viata mea vina pe cineva care rateaza un penalty pentru ca si eu am ratat si stiu prin ce am trecut.

Imi pare rau ca Deac nu a vrut sa bata in primii 5 pentru ca apoi, cand a batut, a dat gol. Nu poti sa-i spui unui jucator sa bata, daca el nu vrea.

N-am avut noi noroc vreodata. Suntem prea suparati acum. Daca pierdeam in alt fel, daca nu aveam ultimul penalty pe care puteam sa-l dam pentru a castiga... Nu stiu cum isi vor reveni jucatorii astia. Nici eu nu stiu daca imi voi reveni repede. Nu e usor sa treci prin asa ceva, nici ca jucator, nici ca antrenor", a declarat Dan Petrescu in cadrul conferintei de presa de la finalul partidei cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Champions League.