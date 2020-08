CFR Cluj si-a prezentat OFICIAL noul sponsor! Balgradean, centrul atentiei la clipul de prezentare

Campioana Romaniei si-a prezentat echipamentul cu noul sponsor oficial.

CFR Cluj a semnat un contract valabil pentru urmatorii 5 ani cu bradul Nike. Clujenii isi doresc in continuare sa faca performanta atat in campionat, cat si in cupele europene de noul sponsor pe piept. Cristi Balgradean, transferat de la FCSB, a fost unul dintre jucatorii care au aparut in videoclipul de prezentare al noilor echipamente.

"Suntem bucurosi sa anuntam noul parteneriat incheiat intre CFR 1907 Cluj si producatorul de echipament sportiv Nike. Pentru urmatorii 5 ani, fotbalistii campioanei Romaniei vor evolua in echipamentul produs de brandul numarul unu din lume. Echipamentul principal pentru sezonul 2020/2021 va fi complet visiniu, cel de-al doilea alb complet, iar linia a 3-a va fi formată din tricou galben fluor, sort si jambiere negre", se arata intr-un comunicat al CFR-ului.