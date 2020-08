CFR Cluj a intalnit Dinamo Zagreb in turul 2 preliminar al Champions League.

CFR Cluj s-a vazut condusa de Dinamo Zagreb inca din minutul 14.

Gojak a deschis scorul pentru croati dupa o greseala uriasa a portarului Cristi Balgradean.

Jucatorul adus in aceasta vara de la FCSB a respins in fata, foarte slab, balonul trimis de Ivanusec dupa o actiune pe cont propriu in care l-a depasit pe Boli.

Mingea a fost gasita in careu de Gojak, care a profitat de poarta lasata goala si a deschis scorul.