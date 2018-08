Ii calca trenul in playoff? Cine este minunea Dudelange, adversara CFR-ului in drumul spre grupele Europa League

CFR Cluj joaca cu Dudelange in playoff-ul Europa League. Primul meci e joia viitoare, in Luxemburg, urmand ca returul sa se joace pe 30 august, la Cluj

Dudelange a reusit una dintre cele mai mari surprize in turul 3 Europa League, dupa ce a eliminat-o pe Legia Varsovia, scor 4-3 la general.

Aceasta este de departe cea mai buna performanta din istoria clubului Dudelange, o echipa infiintata in 1991, care reprezinta un campionat invizibil in fotbalul european.

Dudelange vine dintr-un orasel de 20.000 de locuitori, aflat la granita cu Franta.

Clubul are in palmares 14 titluri de campioana si este o prezenta constanta in primele tururi preliminare Champions League sau Europa League.

F91 Dudelange a jucat pana acum 58 de meciuri europene, reusind sa se impuna in sase duble pana acum.

Lotul lui Dudelange este cotat de transfermarkt.de la 4 milioane de euro, de sase ori mai putin decat cel al CFR-ului.

Niciun jucator nu sare de 250.000 de euro ca valoare de piata.

Dudelange are in lot mai multi nemti si francezi, dar vedeta lor este un luxemburghez - David Turpel, un atacant care da peste 30 de goluri pe sezon, om de baza si in nationala, si marcator al unui gol in dubla cu Legia.

Primul meci dintre CFR Cluj si Dudelange se joaca joia viitoare, in Luxemburg. Returul e in Gruia, pe 30 august.