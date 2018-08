Ultimele informatii despre accidentarea Mihaelei Buzarnescu! Ce sanse are sa joace la US Open

Mihaela Buzarnescu a oferit noi detalii despre accidentarea suferita la Montreal in timpul meciului cu Elina Svitolina.

A doua reprezentanta a Romaniei din ierarhia mondiala sustine ca se simte foarte bine si sunt sanse mari sa evolueze la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open.

"Ma simt tot mai bine si asta este cel mai important lucru. Fac tot ce tine de mine sa ma pot recupera cat mai repede posibil. Daca lucrurile decurg bine, exista varianta sa particip la US Open", a spus Mihaela pentru Telekom Sport.

Mihaela Buzarnescu a fost nevoita sa se retraga in timpul meciului cu Elina Svitolina, disputat saptamana trecuta in turul doi de la Rogers Cup.

Sportiva noastra a calcat stramb in setul trei, cand era condusa cu 4-3, iar participarea la ultimul turneu de Grand Slam al anului se afla sub semnul intrebarii. Mihaela a urlat de durere, iar adversara ei, Svitolina, i-a adus o punga cu gheata. Intinsa pe teren, Mihaela a asteptat interventia medicilor care au transportat-o in afara suprafetei de joc intr-un scaun cu rotile.