Cat de mare e avansul Simonei Halep in clasamentul WTA si ce se va intampla dupa meciul cu Ashleigh Barty, azi, ora 18:00

Simona Halep este cu adevarat un lider mondial veritabil si nicio jucatoare nu ii poate ameninta momentan locul de lider mondial.

Indiferent de ce se va intampla in meciul cu Ashleigh Barty din optimile de finala de la Cincinnati, Simona are garantat un avans de 1606 puncte fata de Caroline Wozniacki, ocupanta locului secund.

Simona are in acest moment 7581 de puncta WTA, insa poate lua un avans si mai mare in functie de rezultatele pe care le va obtine in SUA. Daneza va ramane cu 5975 de puncte, iar Sloane Stephens cu 5482 de puncte. Angelique Kerber este momentan pe locul 4, cu 5305 de puncte, dar poate fi intrecuta de Petra Kvitova in cazul in care jucatoarea din Cehia va castiga turneul de la Cincinnati.

Avansul Simonei Halep va creste fara doar si poate in clasament intrucat sportiva noastra va evolua la doua turnee la care nu are de aparat niciun punct, este vorba despre New Haven si US Open.

Intalnirea dintre Simona si Barty va avea loc vineri, de la ora 18:00, ora Romaniei. Singura disputa directa este cea de saptamana trecuta de la Montreal. Daca va trece de Barty, Simona o va intalni in sferturi pe Lesia Tsurenko, cea care a produs surpriza si a trecut de Muguruza, iar mai apoi de Makarova.