Duce numele mai departe! Cu ce club de traditie semneaza baiatul lui Ronaldinho

Fostul castigator al Balonului de Aur si campion mondial cu Brazilia are un urmas in fotbal

Joao Mendes are 13 ani si este fiul lui Ronaldinho din aventura acestuia cu Jeanina Natielle. Tanarul urmeaza sa semneze cu Cruzeiro.

Acesta se va muta alaturi de mama sa in apropierea bazei de antrenament de la Cruzeiro si va astepta sa implineasca 14 ani pentru a putea semna primul sau contract de profesionist.

Joao Mendes este vazut ca un fotbalist de mare viitor in Brazilia si a fost dorit insistent si de Paris Saint Germain, dar a ales sa ramana in Brazilia.



Joao Mendes de 13 años, es hijo de @10Ronaldinho Ha despertado el interés de varios equipos @PSG_inside lo buscó, pero finalmente jugará para el Cruzeiro. pic.twitter.com/k0xcBsp02h — Adrenalina (@adrenalina) August 16, 2018



Ronaldinho a evoluat pentru Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro si Fluminense. "Dintosul" are aproape 300 de meciuri pentru AC Milan, FC Barcelona si PSG.

In tricoul "selecao", Ronaldinho are 97 de meciuri oficiale si 33 de goluri marcate. Acesta a ales sa se retraga din activitate in anul 2016 dupa experienta de la Fluminense.