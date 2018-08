Dupa Alexandru Stan, FCSB s-a inteles pentru al doilea transfer al zilei: "Luni e la antrenament!" Detaliile tranzactiei

FCSB a rezolvat azi un transfer surpriza

UPDATE: Detaliile contractuale pentru transferul lui Mihai Roman - salariu de 15.000 de euro pe luna, de trei ori mai mult decat primea la Botosani, prima de 50.000 de euro pentru calificarea in grupele Europa League, plus o alta prima de 50.000 de euro pentru castigarea titlului.

UPDATE: Dupa Alexandru Stan (detalii mai jos), FCSB a batut palma azi si pentru transferul lui Mihai Roman de la FC Botosani.



"Am vorbit cu Iftime. Am renuntat la cei 400.000 de euro pe care ii primeam de la transferul lui Golofca si l-am luat pe Roman. El nu va juca diseara (in Poli Iasi - FC Botosani). Am vorbit cu Iftime si ne-am inteles. Duminica vine sa semneze si luni e la antrenament. Imi place mult de el. L-am dorit si in vara, dar nu a vrut sa vina. Este un jucator foarte bun", a spus Becali in Gazeta Sporturilor.

Mihai Roman, 33 de ani, care a mai evoluat la Rapid si Toulouse, joaca e pe postul de mijlocas dreapta.

UDPATE: 10.000 de euro pe luna este salariul pe care Alexandru Stan il va castiga la FCSB. Stan a fost dorit si de Dinamo vara asta, insa Ioan Niculae nu a ajuns la un acord cu conducerea din Stefan cel Mare pentru transfer.

FCSB a rezolvat astazi transferul lui Alexandru Stan, fundasul stanga al Astrei, iar jucatorul urmeaza sa semneze contractul si sa fie trecut si pe lista UEFA, anunta surse PRO TV.

300.000 de euro este suma pe care FCSB i-o plateste Astrei in schimbul lui Alexandru Stan. Daca FCSB se califica in grupele Europa League, la aceasta suma se mai adauga un bonus de 100.000 de euro.

Conducerea FCSB s-a reorientat rapid, si surprinzator, dupa ce discutiile cu Iasmin Latovlevici au picat. De vina ar fi fost pretentiile financiare prea mari ale lui Lato.

Alexandru Stan are 29 de ani, iar in ultimele trei sezoane a fost jucator de baza la Astra.

Stan va fi in lotul FCSB pentru partida cu Sepsi, de duminica, si va fi trecut si pe lista UEFA pentru dubla cu Rapid Viena.

FCSB va juca meciul tur cu Rapid Viena joia viitoare, in deplasare, urmand ca returul sa se dispute pe 30 august, pe National Arena.