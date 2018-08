HAJDUK - FCSB 0-0 | Gnohere, raspuns surprinzator cand a fost intrebat de venirea lui Rusescu la FCSB! De ce nu se teme

Harlem Gnohere a jucat 90 de minute cu Hajduk si a fost felicitat de Becali.

Gnohere s-a intors cu un 1kg in plus din vacanta si nu a fost folosit de Dica in primul meci al sezonului. Antrenorul l-a bagat pe atacant apoi, iar acesta a inceput sa marcheze.

Gnohere s-a batut timp de 90 de minute cu croatii la Split si a fost felicitat de Becali, chiar daca nu a marcat.

Intrebat de concurenta cu Rusescu, Gnohere a declarat ca nu simte nicio presiune in plus.



"Pentru mine nu este nicio diferenta. Raul (n.r. Rusescu) a venit acum, anul trecut l-am avut pe Denis (n.r. Alibec). Pentru mine nu e mai dificil. Trebuie sa lucrez la fel ca pana acum ca sa ii pun probleme lui Dica in a-si alcatui primul 11", a declarat Gnohere dupa Hajduk - FCSB 0-0.

”Cred ca este un rezultat bun. Nu am primit gol. Din nefericire, nici nu am marcat, dar cel mai important este ca nu am primit gol. Acum asteptam meciul retur... nu vreau sa zic zambitori, dar cred ca va fi la fel de dificil pentru ei cum a fost pentru noi astazi.

Meciul de acasa va fi un cu totul altfel. Astazi am jucat in fata unui public extraordinar. Au pus presiune pe noi, dar nu au avut cu ocazii cu adevarat, cu exceptia unei mingi la jumatatea meciului si a barei din ultimele minute. Dar cred ca noi am controlat jocul.

A fost Balasa care s-a accidentat, la fel si Marko.... Ii va fi dificil antrenorului din punct de vedere defensiv, dar sunt sigur ca va gasi o solutie pentru meciul care urmeaza, cu Medias. Terenul, la fel ca pe Arena Nationala, a fost foarte dificil. Faptul ca nu am primit goluri este cel mai important. A fost cu adevarat o atmosfera foarte frumoasa. Dupa mine, nu se poate compara cu derbiul de la Bucuresti, dar atmosfera a fost formidabila.

A fost cu adevarat cald. Au fost temperaturi foarte dure, dar au fost astfel pentru ambele echipe. Toti jucatorii au fost nevoiti sa se adapteze. Cum am spus, cel mai important este ca nu am primit goluri, desi am suferit astazi”, a mai spus Harlem Gnohere.



"Cel mai bun a fost Gnohere, s-a razboit, s-a zbatut cu ei, saracul, l-au innebunit acolo. Nu l-am recunoscut, prelua mingea, pleca cu mingea la picior, a fost extraordinar", a declarat Gigi Becali pentru Pro X.

Dica spera sa-l foloseasca si pe Rusescu la Split, insa accidentarile i-au dat planurile peste cap. "As fi vrut sa-l bag 15 minute", a spus antrenorul FCSB.