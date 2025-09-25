FCSB este pentru a doua oară la rând în grupele noului format al EL.

Valoarea de piață a jucătorilor pe care îi au cei de la Go Ahead Eagles este de 29,8 milioane de euro. Lotul FCSB-ului este cotat la 48,3 milioane de euro. Aproape dublu.



Go Ahead Eagles - FCSB | Echipe probabile



Go Ahead Eagles: De Busser – Deijl, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Smit – Goudmijn, Breum, Petterson – Edvardsen



De Busser – Deijl, Nauber, Kramer, James – Meulensteen, Smit – Goudmijn, Breum, Petterson – Edvardsen FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Graovac – Lixandru, Alhassan – Cisotti, Olaru, Tănase – Bîrligea

Go Ahead Eagles - FCSB | Principalele cote



Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Go Ahead Eagles, cu o cotă de 1.95.



FCSB are o cotă de 3.95 la victorie.



Egalul este cotat cu 3.85



Cel mai pariat scor este 1:1, cotă 7.80



Boel Melvin de 39 de ani este antrenorul batavilor, fiind pus pe banca tehnică a lui Go Ahead în 2025.



Partida se va juca pe De Adelaarshorst Arena din Deventer.



Go Ahead Eagles este câștigătoarea Cupei în Olanda, învingând AZ Alkmar în finală.



Estonianul de 44 de ani, Kristo Tohver va conduce partida de azi, arbitru care acordă în medie 4,49 cartonașe galbene, și 0,31 roșii.

