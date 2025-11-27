FCSB se duce în cap, lui Gigi Becali îi arde de glume și atacuri sub centură! După 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad, în loc să fie preocupat de dezastrul de la echipa sa, latifundiarul din Pipera a „reușit“ să-și aducă aminte de Dan Șucu, patronul Rapidului!

Făcând o comparație între situația Rapidului, în lupta pentru titlu în campionat, și cea a FCSB-ului, ciuca bătăilor în Superligă și în Europa, Becali a făcut niște afirmații bizare, la Prima Sport.

„Eu critic echipa, ei se uită la televizor, văd, iau atitudine, iau campionatul și după îl lasă pe Șucu cu degetul în gură! Acum nu pot să fac un caz din asta. Timpul aduce puncte, timpul aduce bani! Hai să vedem dacă anul viitor joacă el (n.r. – Șucu) joia (n.r. – în Europa). Tot eu am să joc! Tot la mine o să vă uitați!“, a spus Becali, la Prima Sport.

Remarca la adresa lui Ngezana, indecentă

Mai departe, finanțatorul roș-albaștrilor a făcut un comentariu indecent la adresa fundașului său, Siyabonga Ngezana (foto), fotbalist de culoare din Africa de Sud. Pentru a sublinia greșelile acestuia, Becali a vorbit despre preferințele stoperului în materie de femei.

„Voi lua fundaș central neapărat. Dacă stai să te gândești, toate nenorocirile le-a făcut doar Ngezana. Doi, da. Doi fundași ne trebuie. Așa e în viață: când vin oamenii de pe acolo, din pustietate, și dau de femei albe aici… e nenorocire! I-a venit soția (n.r. – soția lui Ngezana), dar lui îi dai seama că îi place albitura! De-aia vezi că e așa mort el (n.r. – râde)“, a spus Becali.

