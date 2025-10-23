Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în etapa a treia din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida a avut loc pe Arena Națională, iar Bologna a înregistrat toate cele trei puncte.

Fotbalistul de la FCSB care l-a dat pe spate pe Victor Becali: ”M-a impresionat! Trebuia să fie în primul 11”

Impresarul Victor Becali a vorbit cu reprezentanții mass-media după meci și a sugerat că Daniel Bîrligea, care a fost introdus la începutul actului secund în locul lui Juri Cisotti, ar fi trebuit să evolueze încă din primul minut cu Bologna.

”Cred că dacă ar fi început cum au început repriza a doua putea fi altul rezultatul. Este, oarecare, o diferență de valoare. E o echipă din campionatul Italiei.



Era alta situația dacă începea Bîrligea din primul minut? Da, poate era alta. Dar nu știu de ce nu au început cu el. Asta o știu doar ei. Bîrligea m-a impresionat că a dat gol. E un jucător de meserie”, a spus Becali.

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

