Imediat după gol, atacantul a fost surprins făcând o inimioară cu mâinile și trimițând o „bezea” către zona VIP a Arenei Naționale. Informațiile obținute de Sport.ro de la fața locului indică faptul că gestul i-a fost dedicat iubitei sale, care se afla în tribune pentru a-l susține în meciul contra italienilor.

Bîrligea o readuce pe FCSB în joc



Daniel Bîrligea a fost introdus pe teren la startul reprizei secunde, în locul lui Juri Cisotti, într-un moment în care FCSB era condusă cu 0-2.



Golul său a venit în minutul 54, când a urmărit atent o fază creată în flanc de Miculescu. Acesta a centrat în careu, fundașul Vitik a respins greșit, iar Bîrligea, aflat în zona centrală, a reluat decisiv din aproximativ șapte metri, aducând campioana României la un singur gol în spatele Bolognei. În cele din urmă, partida s-a încheiat cu victoria italienilor, scor 2-1.

