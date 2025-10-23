Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în etapa a treia din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida a avut loc pe Arena Națională, iar Bologna a înregistrat toate cele trei puncte.



Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea Digi Sport și a ținut să puncteze faptul că Adrian Șut, prin gafa impardonabilă comisă la primul gol al italienilor, a fost cel care a pierdut meciul și că din iarnă, după ce-i va găsi înlocuitor, va luistrui banca de rezerve.

”Șut a pierdut meciul. Când faci o greșeală la nivelul ăsta pierzi meciul. Așa a și fost. Bologna nu mi s-a părut extraordinară.

Pe Șut îl lăudam, o să rupă banca de acum. El e jupân... Stai să vezi la iarnă ce jupân o să mai fie când o să stea pe bancă!”, a spus patronul FCSB.

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

