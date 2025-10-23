După rezultatele modeste din ultima perioadă, FCSB pregătește acum meciul ”de gală” din Europa League cu italienii de la Bologna. Gigi Becali are încredere că echipa sa va reuși să facă o figură frumoasă în meciul cu deținătoarea Coppa Italia.



Cu o zi înainte de această partidă, FCSB a vândut aproximativ 23.000 de bilete, cifră la care se adaugă încă 1.700, adică tichetele alocate fanilor lui Bologna. Astfel, sunt șanse importante ca cifra de asistență să atingă 30.000.



Gigi Becali, înainte de FCSB - Bologna



„(n.r. - Aveți speranțe pentru joi?) Ce speranțe? La fotbal nu e cu speranță, la fotbal e da sau nu. Nu e cu speranță. La mine e tot timpul da, de când m-am născut. Tot timpul da, da, da. La mine nu există „stai că poate mă bate”.



La mine e bătaie. Bat, câștig! Bat, câștig și chiar dacă mănânc bătaie, eu tot zic că câștig. Așa sunt eu construit. La mine nu contează că am mâncat bătaie. Păi, dacă am mâncat bătaie, ce?”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Campioana României vine după 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles și 0-2 acasă cu Young Boys Berna, în timp ce trupa din Serie A încă nu a cunoscut victoria în EL: 0-1 la Aston Villa și 1-1 pe teren propriu cu Freiburg.

