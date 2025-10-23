OFICIAL Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj: ”A semnat astăzi”

Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj: &rdquo;A semnat astăzi&rdquo; Superliga
Cristiano Bergodi (61 de ani) este noul antrenor al celor de la Universitatea Cluj.

Cristiano BergodiUniversitatea ClujU Cluj
Italianul a fost favorit pentru a prelua postul lăsat liber de Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani). În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar joi a venit și anunțul oficial.

Bergodi va fi antrenorul lui U Cluj cel puțin până în 2027, potrivit comunicatului oficial emis de ”studenți”, și va debuta la noua sa echipă sâmbătă, de la ora 16:00, într-un meci care va avea loc în deplasare cu Oțelul Galați.

Cristiano Bergodi, oficial la Universitatea Cluj

„Benvenuto a "U", Cristiano Bergodi!

FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, a transmis U Cluj.

Staff-ul tehnic al lui Cristiano Bergodi la U Cluj:

  • Luigi Ciarlantini - antrenor secund
  • Eugeniu Cebotaru - antrenor secund
  • Eugen Cătalin Anghel - antrenor cu portarii
  • Flavius Nistor - preparator fizic

Bergodi, antrenor cu patru trofee în România

Fostul mare jucător al lui Lazio și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor în România. A început la FC Național, în 2005, iar ulterior le-a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid (în trei mandate), Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.

Bergodi a cucerit patru trofee în cariera de antrenor, toate în țara noastră: două Cupe ale României, ambele cu Sepsi (2022 și 2023) și două Supercupe ale României, una cu Rapid (2007) și alta cu Sepsi (2023).

Universitatea Craiova - FC Noah, de la 22:00 în Conference League! ”Măcar un punct”, zice Mirel Rădoi
Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider în Grecia! Aruncă artileria grea în Lille - PAOK Salonic, în Europa League de la 22:00
Cum a numit-o Mutu pe FCSB în presa din Italia, înaintea meciului cu Bologna: "Ei sunt cei mai periculoși jucători"
Ionuț Andrei Radu în Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!
Edward Iordănescu pentru prima victorie în Conference League după ce a vrut să demisioneze! Șahtior Donețk - Legia Varșovia se joacă de la 19:45
Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și "U" Cluj

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! „UEFA trebuie să suspende”

”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”

Mitică Dragomir s-a convins: „Vor câștiga campionatul!”

Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €



Cum a numit-o Mutu pe FCSB în presa din Italia, înaintea meciului cu Bologna: "Ei sunt cei mai periculoși jucători"
Andrei Rațiu în Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! În Spania se vorbește despre ”cazul Rațiu”
Ionuț Andrei Radu în Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!
Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider în Grecia! Aruncă artileria grea în Lille - PAOK Salonic, în Europa League de la 22:00
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
stirileprotv ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv „Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

