Italianul a fost favorit pentru a prelua postul lăsat liber de Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani). În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar joi a venit și anunțul oficial.



Bergodi va fi antrenorul lui U Cluj cel puțin până în 2027, potrivit comunicatului oficial emis de ”studenți”, și va debuta la noua sa echipă sâmbătă, de la ora 16:00, într-un meci care va avea loc în deplasare cu Oțelul Galați.



Cristiano Bergodi, oficial la Universitatea Cluj



„Benvenuto a "U", Cristiano Bergodi!

FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, a transmis U Cluj.



Staff-ul tehnic al lui Cristiano Bergodi la U Cluj:

