FCSB - VITORIA, ASTAZI 21.30 PRO TV | Banii aduc fericirea calificarii? Pentru prima data in aceste preliminarii, FCSB infrunta o echipa cu un lot mai scump

Vezi cat valoreaza loturile lui FCSB si Vitoria Guimaraes.

Lotul echipei din nordul Portugaliei este cu peste 10 milioane mai scump decat cel al vicecampioanei Romaniei, conform site-urilor de specialitate. Cota de piata a intregului lot al FCSB este de 33.95 milioane euro, iar cei mai scumpi jucatori sunt Dennis Man (5.5 mil. euro), Florinel Coman (3.5 mil. euro), Florin Tanase (3 mil. euro), Harlem Gnohere (2.5 mil. euro) si Bogdan Planici (2.3 mil. euro), dar Dennis Man nu va juca in aceasta „dubla”, fiind in plin proces de recuperare dupa o accidentare grava, in timp ce Gnohere va incepe meciul tur pe banca de rezerve.

In tururile precedente, diferenta de valoare in privinta cotei lotului a fost clar favorabila FCSB, fata de Milsami Orhei (2.63 mil. euro), Alashkert Yerevan (4.5 mil. euro) si Mlada Boleslav (12.75 mil. euro), trei adversari modesti care au reusit sa isi depaseasca conditia si calculele hartiei doar pana la un punct. Insa, lotul Vitoriei Guimaraes este cotat la 45.63 milioane euro. Cei mai scumpi fotbalisti ai lusitanilor sunt Pedrao (5 mil. euro), Andre Andre (4 mil. euro), Rafa Soares (3.5 mil. euro), Alhassan Wakaso, Davidson (3 mil. euro), Alexandre Guedes, Andre Pereyra si Falaye Sacko (2.5 mil. euro).

Cum s-au descurcat FCSB si Guimaraes in cupele europene

Ambele echipe au jucat ultima data in grupele Europa League in sezonul 2017-2018.

In „era Becali”, FCSB a jucat de 4 ori in grupele Champions League, ultima data intamplandu-se in sezonul 2013-2014, cand a ocupat pozitia a 4-a intr-o grupa cu Chelsea, Schalke si FC Basel. De atunci, “ros-albastrii” au pierdut calificarea in grupele celei mai importante competitii europene, fiind eliminati de patru ori in play-off, de Ludogoret Razgrad (2014-2015), Partizan Belgrad (2015-2016), Manchester City (2016-2017) si Sporting Lisabona (2017-2018). In Cupa UEFA / Europa League, din 2003, de cand Gigi Becali a preluat echipa, FCSB a jucat in grupe de 9 ori si au ajuns o data pana in semifinale (2005-2006). Ultima participare a avut loc in sezonul 2017-2018, cand echipa a terminat pe locul secund intr-o grupa cu Viktoria Plzen, Lugano si Hapoel Beer Sheva, iar in “16”-imi a fost eliminata de Lazio (1-0, 1-5). In sezonul trecut, FCSB a fost eliminata in play-off-ul EL de Rapid Viena (2-1, 1-3).

De cealalta parte, Vitoria Guimaraes nu a jucat niciodata in grupele Champions League, fiind mai mereu in umbra echipelor importante din Portugalia (Benfica, FC Porto, Sporting, Braga, Boavista). De-a lungul participarilor lor in cupele europene, “Os Conquistadores” au iesit de doua ori pe locul secund in grupa lor din Cupa Intertoto (1973-1974, 1975-1976). De asemenea, au bifat un sfert de finala in Cupa UEFA (1986-1987 / au trecut de Sparta Praga, Atletico Madrid si Groningen, fiind eliminati de Borussia Monchengladbach), o participare in grupele Cupei UEFA (2005-2006 / locul 5, dupa Sevilla, Zenit, Bolton si Besiktas) si alte doua in grupele Europa League (2014-2015, locul 3, dupa Ol. Lyon, Betis si inaintea lui Rijeka // 2017-2018, locul 4, dupa RB Salzburg, Ol. Marseille si Konyaspor).

In actualele preliminarii, FCSB a trecut de Milsami Orhei (T1 / 2-0, 2-1), Alashkert Yerevan (T2 / 3-0, 2-3) si Mlada Boleslav (T3 / 0-0, 1-0), in timp ce portughezii s-au distrat cu Jeunesse Esch (T2 / 4-0, 1-0) si FK Ventspils (T3 (6-0, 3-0). In competitiile interne, Guimaraes ocupa locul 12 din 18 echipe in Liga Sagres, cu 1 punct acumulat in 2 etape (golaveraj 0), in timp ce FCSB se afla pe locul 11 din 14 echipe in Liga 1, cu 4 puncte dupa 6 meciuri (-5).