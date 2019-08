ULTIMA ORA | FCSB e gata sa faca un nou transfer! Un jucator de la Romania U21, pe lista lui Raducan: "Are un mare potential"

FCSB nu a incheiat campania de transferuri din aceasta vara.

FCSB cauta in continuare intariri si a pus ochii pe fundasul nationalei de tineret, Adrian Rus. Acesta trece prin momente dificile, fiind trimis la echipa secunda a lui MOL Vidi pentru ca a refuzat convocarea la nationala Ungariei!

"Pot sa confirm ca (Rus) este un jucator interesant pentru noi, toata nationala Under 21 din vara a fost extrem de atractiva, ne-a adus mare bucurie si, daca as putea, i-as teleporta pe toti in lotul nostru pentru a crea competitie. Asa ceva e imposibil, dar in ceea ce il priveste pe fundasul central Rus, desigur ca e un jucator foarte atractiv si de mare potential" a spus Narcis Raducan.

Pana sa fie adus Rus, FCSB l-a adus pe bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski de la TSKA Sofia: "Eu cred ca poate fi apt pentru meciul de duminica de la Medias. Nu poate juca in aceasta seara pentru ca a evoluat deja intr-un tur preliminar. Pentru campionat poate fi utilizat si este la dispozitia antrenorului" a mai spus Narcis Raducan.