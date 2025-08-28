Gigi Becali a luat decizia în ziua meciului cu Aberdeen: „Gata, ce să mai!”

Gigi Becali s-a decis să meargă la FCSB - Aberdeen.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionat în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

  • Partida va putea fi vizionată și în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali a luat decizia în ziua meciului cu Aberdeen: „Gata, ce să mai!”

Gigi Becali a prefațat duelul decisiv pentru calificare cu Aberdeen și a anunțat că va merge la meci.

Patronul FCSB-ului a scos în evidență că în urma acestui duel „roș-albaștrii” vor reveni în formă și a anunțat că își dorește să câștige Europa League.

„La mine de-abia acum începe ascensiunea. Astăzi seară (n.r. joi, 28 august) începe ascensiunea. Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc.

Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot! Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League. Mai vedem”, a spus Gigi Becali la Fanatik.ro.

FCSB - Aberdeen, în direct pe PRO TV și VOYO, de la 21:30

Meciul din Scoția s-a încheiat 2-2, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Darius Olaru pentru FCSB, în timp ce Aberdeen a înscris prin Dante Polvara și Ester Sokler.

FCSB vine după înfrângerea surprinzătoare din campionat cu FC Argeș, scor 0-2, și după turul cu Aberdeen, în care eliminarea lui Cisotti a fost decisivă în finalul partidei, când scoțienii au reușit să egaleze. Echipa bucureșteană se situează pe locul 13 în clasamentul Superligii după șapte etape cu doar cinci puncte.

De cealaltă parte, Aberdeen se află pe ultimul loc în campionat după primele două etape. Fără punct în acest start de sezon, aceștia au pierdut primele două dueluri cu cu Celtic și Hearts. Spre deosebire de FCSB, scoțienii nu au jucat în această etapă și s-au putut concentra pentru duelul de joi.

