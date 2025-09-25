La cât de prost a jucat FCSB, în campionat, e clar că, în acest sezon, parcursul din Liga Europa va reprezenta „colacul de salvare“ al roș-albaștrilor. Din punct de vedere sportiv și financiar!

După ce a prins gustul banilor europeni, în campania precedentă, în care a strâns peste 20 de milioane de euro din bonusurile UEFA, banii pentru drepturile TV și vânzarea biletelor, Gigi Becali speră acum într-un scenariu similar. Despre care a vorbit, cu cifre, în cadrul intervenției sale, la Fanatik Superliga.

„Habar nu am de echipa asta olandeză (n.r. – Go Ahead Eagles), Meme știe. A zis că putem să îi batem, că nu sunt o echipă extraordinară, dar pasează foarte mult. Acum, 3 puncte înseamnă vreo 450.000 de euro. Plus ce se mai calculează, dacă termini în primele 8, vreo 2.000.000 de euro. Per total, miză e de peste 3,5 milioane. Bine, poate fi chiar și mai mare, dacă mergi mai departe“, a spus latifundiarul din Pipera.

Bonusurile acordate de UEFA, mari de tot

Și, într-adevăr, socotelile lui Gigi Becali sunt corecte. Pentru că premiile puse în joc, în Liga Europa, sunt uriașe. Iată cifrele exacte:

*Victoria în grupă: 450.000 de euro

*Egalul în grupă: 150.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 1-8: 600.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 9-16: 300.000 de euro

*Calificarea în play-off-ul optimilor: 300.000 de euro

*Calificarea în optimi: 1.750.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 2.500.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 4.500.000 de euro

*Calificarea în finală: 7.000.000 de euro

*Câștigarea Europa League: 6.000.000 de euro

