La prăbușirea FCSB-ului din actualul sezon a contribuit, în mod cert, și „blestemul“ accidentărilor. Pentru că nu vorbim despre cazuri izolate, ci de jucători importanți, care s-au „rupt“ pe bandă. Spre exemplu, FCSB a abordat primele partide oficiale, fără un vârf autentic, în condițiile în care au lipsit Bîrligea și Alibec.

Acum, înaintea duelului cu Go Ahead Eagles (diseară, ora 19.45) din prima etapă a Ligii Europa, lista jucătorilor indisponibili rămâne lungă. Despre acest subiect a vorbit Mihai Stoica, aflat în Olanda cu echipa campioană.

„Sunt motive să fim optimişti, chiar dacă avem, în continuare, jucători importanţi care vor lipsi. Creţu şi Şut, care au rămas acasă. Risto Radunovic, care încă nu e 100% şi va trebui să fie 100% duminică (n.r. - în campionat, cu Oţelul). Despre Dawa nu mai vorbim, că lipseşte de mult timp, dar avem jucători care le pot suplini absenţele şi putem face un joc bun în Olanda“, a spus Mihai Stoica.

„E o deplasare complicată“

În continuarea intervenției sale, la Prima Sport, oficialul roș-albaștrilor a admis că e foarte îngrijorat de ce se întâmplă, la FCSB, în actuala campanie, mai ales pe plan intern.

„Mă sperie ce s-a întâmplat în competiţia internă. Aici (n.r. - în Europa League) nu e presiune prea mare. E o deplasare complicată cu Go Ahead Eagles, dar poate că e mai bine aşa, că începem aşa. Anul trecut, am început cu un meci pe care eram obligaţi să-l câştigăm, că toată lumea spunea că va fi singurul adversar accesibil şi am câştigat. Dar adversarul nu a fost atât de slab, pe cât se credea, că RFS a făcut pe urmă rezultate de excepţie. A bătut Ajax, a făcut egal cu Anderlecht şi Galatasaray. Acum, întâlnim un adversar care n-a fost obişnuit să joace în Europa, dar arată foarte bine în sezonul ăsta. Europa e pentru cei obişnuţi cu meciurile în competiţiile organizate de UEFA şi sper ca aici să facem diferenţa“, a adăugat președintele Consiliului de Administrație.

