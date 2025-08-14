Campioana României a efectuat antrenamentul oficial pe stadionul ”Fadil Vokrri” din Priștina, pe care se anunță o atmosferă infernală. Va fi meciul sezonului atât pentru Drita, cât și pentru FCSB, având în vedere că o eventuală calificare ar asigura cel puțin o prezență în faza principală din Conference League.



Cum arată gazonul de Priștina înainte de Drita - FCSB



Gazonul a fost impecabil cu o zi înainte de meci, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de fotorepoterii Sport Pictures.



Stadionul din Priștina are o capacitate de 13.980 de locuri. Naționala României a jucat acolo în luna septembrie a anului trecut și a câștigat cu 3-0 împotriva reprezentativei din Kosovo.

