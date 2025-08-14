Campioana României a efectuat antrenamentul oficial pe stadionul ”Fadil Vokrri” din Priștina, pe care se anunță o atmosferă infernală. Va fi meciul sezonului atât pentru Drita, cât și pentru FCSB, având în vedere că o eventuală calificare ar asigura cel puțin o prezență în faza principală din Conference League.
Cum arată gazonul de Priștina înainte de Drita - FCSB
Gazonul a fost impecabil cu o zi înainte de meci, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de fotorepoterii Sport Pictures.
Stadionul din Priștina are o capacitate de 13.980 de locuri. Naționala României a jucat acolo în luna septembrie a anului trecut și a câștigat cu 3-0 împotriva reprezentativei din Kosovo.
În lotul lui Elias Charalambous nu se va afla pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru.
Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).
VOYO transmite live în exclusivitate Drita – FCSB
Partida Drita – FCSB poate fi urmărită exclusiv pe platforma VOYO, începând cu ora 21:00. Aceasta este singura modalitate prin care fanii fotbalului pot urmări integral meciul campioanei României.
Drita – FCSB poate fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, unde cititorii pot revedea și cele mai importante momente ale partidei.