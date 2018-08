Analiza / FCSB - Hajduk Split. Doua cluburi, doua filosofii

FCSB o va infrunta pe Hajduk Split in turul 3 preliminar al Europa League.

Gabriel Chirea

La umbra "dictatorilor" Zdravko Mamici si Dinamo Zagreb, a supravietuit un alt nume important al fotbalului iugoslav (9 titluri de campioana, 11 locuri secunde, 9 Cupe ale Iugoslaviei si alte 5 finale), al celui croat (6 titluri de campioana, 12 de vicecampioana, 6 Cupe si 5 Supercupe ale Croatiei) si un nume important in Europa (de 3 ori sfertfinalista a Cupei Campionilor Europeni sau Champions League / semifinala de Cupa UEFA, 1983-1984 / semifinala de Cupa Cupelor, 1972-1973). De asemenea, in afara importantului contingent de fotbalisti crescuti sau slefuiti de Dinamo Zagreb aflati in lotul Croatiei pentru Cupa Mondiala din acesta vara, Splitul i-a propus pe Danijel Subasici, Lovre Kalinici, Ivan Strinici, Ivan Perisici sau Ante Rebici.



Daca clubul bucurestean mai are alaturi doar o parte din vechii suporteri ai Stelei, dupa ce s-a pierdut in instanta dreptul asupra marcii "Steaua", iar Peluza Ros-Albastra s-a infiintat abia in 2016, avand stangace incercari de organizare in stil ultras, galeria lui Hajduk este una dintre cele mai vechi si mai respectate din Europa. "Torcida Split" s-a infiintat pe 28 octombrie 1950, fiind considerata de multi ca cel mai vechi grup de suporteri de pe continent. Grupurile de ultrasi, care au ca motto "Hajduk živi vječno" ("Hajduk va trai vesnic") si reprezinta unele dintre cele mai temute si periculoase astfel de organizatii din fotbal, fac spectacol in peluza nord a stadionului Poljud, dar au fost si protagonistele unor episoade extrem de violente in deplasarile interne si internationale.



FCSB este detinut "de facto" de afaceristul Gigi Becali, "de jure" pachetul majoritar de actiuni al societatii comerciale care controleaza echipa fiind trecute pe numele nepotului acestuia, Vasile Geambazi. Hajduk Split, dupa ce a trecut prin puternice crize financiare, care au izbucnit ciclic de-a lungul anilor ’90 si 2000 si au amenintat insasi existenta sa, este, incepand cu 2008, o societate pe actiuni, desi nu este inca listata la bursa. Primaria din Split detine 65,92% din actiuni, asociatia "Naš Hajduk" (Hajduk-ul nostru), care are peste 40.000 de membri cotizanti si un sistem complex de admitere a solicitantilor, are un pachet de 24,53%, in timp ce alti investitori au in proprietate 9,55%.



Numele lui Hajduk are o insemnatate istorica, aceeasi ca in limba romana, venind de la legendarele cete de razvratiti impotriva ordinii sociale, care se ascundeau in paduri si luptau impotriva nedreptatilor sub stapanirea otomana, in secolele XVIII si XIX. Acesti luptatori au fost perceputi de populatiile de pe Costa Dalmata pana la Gurile Dunarii ca luptatori pentru libertate si impotriva nedreptatilor si coruptiei, denumirea fiind aleasa de grupul de studenti care a infiintat clubul in 1911. De cealalta parte, denumirea "FCSB" nu este foarte clar ce mai inseamna, din moment ce instantele au interzis definitiv clubului lui Becali sa foloseasca denumirea istorica "Steaua".



Daca croatii au avut parte de "Blestemul Poljud", nereusind sa cucereasca niciun titlu al Iugoslaviei incepand cu 1979, cand a fost inaugurat noul stadion de 35.000 de locuri pentru Jocurile Mediteraneene, si pana in 1992, iar ghinionul pare sa se fi reactivat, din moment ce clubul nu a mai castigat campionatul Croatiei din 2005 incoace, FCSB are si el parte de un mic blestem. Clubul ros-albastru nu a mai cucerit titlul in ultimele 3 sezoane, pierzand surprinzator in fata unor adversari mai slab cotati (Astra, Viitorul, CFR Cluj).



Nici croatii, nici romanii nu au antrenori cu nume. Nicolae Dica (38 ani) a fost un jucator excelent, cu 32 de prezente si 9 goluri in tricoul Romaniei, dar abia a intrat, in aceasta vara, in posesia licentei PRO UEFA si experienta sa ca antrenor se rezuma la un sezon ca "secund" la FCSB, alte doua la FC Arges, in Liga a 3-a, si se afla acum la al doilea campionat in calitate de "principal" al echipei, evidentiindu-se mai ales datorita compromisurilor facute si obiectivelor ratate. De partea cealalta, Zeljko Kopici (40 ani), tehnicianul lui Split, a avut o cariera mediocra ca jucator, dar antreneaza in prima liga croata din 2011, el fiind numit ca antrenor al lui Hajduk in noiembrie 2017. "Alb-albastrii" au terminat doar pe locul al treilea in sezonul trecut, la 17 puncte distanta de campioana Dinamo Zagreb si la 4 puncte de Rijeka. In acest moment, echipa lui Kopici se afla, dupa 2 etape, pe locul 8 in Prva HNL, cu o remiza si o infrangere.



Valoarea echipei croate este de 23,20 milioane de euro, cel mai bine cotat fotbalist fiind Mijo Caktas (26 ani / 2,6 milioane euro), media de varsta fiind de 23,9 ani. In contrapartida, lotul FCSB-ului are o medie de varsta de 24,5 ani si valoreaza 24,38 milioane de euro, cel mai scump jucator din lot fiind Dennis Man (19 ani / 2,2 milioane de euro). In cele doua loturi se gasesc tineri cu potential, de o parte fiind Michele Sego (17 ani), Josip Juranovici (22 ani), Marin Ljubici (20 ani), Franko Kovacevici (18 ani), Bozo Mikulici (21 ani) sau Toma Basici (21 ani), iar de cealalta se afla Olimpiu Morutan (19 ani), Florinel Coman (20 ani), Daniel Benzar (20 ani) sau Dennis Man (19 ani). De asemenea, Hajduk detine una dintre cele mai productive academii din Europa Centrala si de Est, in timp ce FCSB a reinceput de curand sa investeasca in sectorul juvenil.



In timp ce judecatorii spun ca cele mai insemnate performante din istoria FCSB-ului sunt semifinala de Cupa UEFA din 2006, eliminarea lui Ajax sau victoria cu Chelsea, Hajduk are o poveste mai indelungata si mai nuantata. A jucat chiar si in prima liga italiana de fotbal, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, cand armatele lui Mussolini au ocupat regiunea, iar dictatorul a oferit clubului un loc in Serie A, unde a evoluat sub denumirea AC Spalato, inainte ca multi jucatori sa se alature partizanilor lui Iosip Broz Tito sau sa joace meciuri amicale in teritoriile ocupate de britanici. In 1984, echipa a primit interdictie sa joace 3 ani pe teren propriu in cupele europene, pentru ca un suporter a sacrificat un cocos pe gazon inaintea semifinalei cu Tottenham Hotspur, din Cupa UEFA, pasarea respectiva gasindu-se si pe emblema clubului englez.