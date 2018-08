FCSB, EUROPA LEAGUE | MM da de PAMANT cu Andrei Ivan: "Poate-i explica cineva si lui!" Reactie dupa tragerea la sorti

Andrei Ivan a anuntat ca vrea sa scoata FCSB din Europa League!

FCSB poate sa dea peste Rapid Viena in playoff-ul de calificare in grupele Europa League, insa daca va trece de Hajduk Split, iar austriecii ii vor invinge pe Slovan Bratislava.

Declaratiile increzatoare ale lui Ivan nu sunt pe placul lui MM Stoica, cel care ii transmite atacantului sa se concentreze pe dubla cu Slovan Bratislava.

"Poate-i explica cineva lui Ivan ca, pentru el, deocamdata, FCSB e F.C. Slovan Bratislava. Noi avem dubla cu Hajduk Split", e mesajul postat de MM pe Facebook.

Andrei Ivan viseaza sa-l "enerveze" pe Becali cu tumbele sale, in cazul in care va marca in poarta FCSB.

”Sunt foarte bucuros ca putem juca impotriva acestei echipei. Vreau s-o eliminam si sa ne calificam in grupele Europa League. O sa vorbesc cu antrenorul si cu conducerea despre FCSB. O sa le spun tot ce stiu despre adversar, pentru ca ii cunosc foarte bine. Dar mai intai sa trecem de Slovan”, a spus Andrei Ivan la Digi.

"Cei de la Rapid sunt incantati de mine, le plac si salturile pe care le fac dupa goluri. Stiu ca patronului de la FCSB nu ii placeau. Sper sa dau gol si sa fac unul si in fata celor de la FCSB", a spus Ivan.