FCSB s-a specializat în debuturi reușite în Europa League! Anul trecut, campioana României a făcut 6 puncte din 6, în grupă, după victoriile cu RFS (4-1) și cu PAOK Salonic (1-0). Acum, istoria se poate repeta.

Olaru (foto) și compania au pornit ca din tun, cu un succes în Olanda: 1-0 cu Go Ahead Eagles. Rezultatul a contribuit la o mare reușită financiară, în condițiile în care FCSB a strâns deja o sumă uriașă în urma campaniei din Europa League, în acest sezon. Iar banii pot veni, în continuare!

FCSB - Young Boys, miza financiară

Încă de la începutul stagiunii, UEFA a reconfirmat banii puși în joc, în noua ediție a Ligii Europa. Și, potrivit anunțului făcut de forul european, și în acest sezon victoria din grupa extinsă valorează 450.000 de euro, în timp ce remiza va fi răsplătită cu 150.000 de euro.

Așadar, cu încă un succes, diseară (ora 19.45), în meciul cu Young Boys (Elveția), FCSB poate ajunge deja la 900.000 de euro, în două etape!

Mai departe, campioana României își poate îmbunătăți bilanțul financiar, în funcție de rezultatele înregistrate în Europa League. Iată primele pe care le va acorda UEFA:

*Clasarea finală pe locurile 1-8: 600.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 9-16: 300.000 de euro

*Calificarea în play-off-ul optimilor: 300.000 de euro

*Calificarea în optimi: 1.750.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 2.500.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 4.500.000 de euro

*Calificarea în finală: 7.000.000 de euro

*Câștigarea trofeului: 6.000.000 de euro

