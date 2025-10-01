Gigi Becali, patronul lui FCSB, obișnuiește să anunțe în avans formula de start a echipei, fără să țină cont de faptul că astfel le oferă adversarilor un posibil avantaj.



A procedat la fel și înaintea duelului cu Young Boys. Finanțatorul campioanei a anunțat că Denis Alibec va fi titular, iar în linia de mijloc FCSB va începe cu David Miculescu și Juri Cisotti.



Citește AICI ce a mai spus Becali despre primul ”11”, dar și despre schimbările din meciul cu Young Boys



Antrenorul lui Young Boys, remarcă sarcastică după ce Gigi Becali a dezvăluit primul ”11” al lui FCSB: ”Noi așa hotărâm cum jucăm”



La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul elvețian al lui Young Boys, a vorbit și despre declarațiile pe care le-a dat Gigi Becali înainte de confruntarea din Europa League.



Tehnicianul, care se află pe banca echipei din Berna din decembrie 2024, a sugerat că la Young Boys antrenorii, în colaborare strânsă cu jucătorii, decid formula de start.



”La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”, a spus Giorgio Contini.



Ce au făcut elvețienii înainte de FCSB - Young Boys



Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 în fața Oțelului Galați duminică seară, în etapa #11 din sezonul regulat al SuperLigii României, grație reușitei lui Florin Tănase (penalty, 48').



Asemenea roș-albaștrilor, și Young Boys și-a câștigat meciul din etapa campionatului din Elveția. În a șaptea rundă, echipa pregătită de Giorgio Contini a învins-o cu 4-2 pe Thun.



Contrat campioanei României, Young Boys a pierdut primul duel din faza principală a competiției UEFA Europa League, 1-4 cu Panathinaikos, în timp ce FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles.



În clasamentul primului eșalon din Elveția, Young Boys se află pe locul doi cu 14 puncte. După șapte etape, clubul a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere.

