În prima rundă, roș-albaștrii s-au impus în fața olandezilor de la Go Ahead Eagles cu scorul de 1-0 grație unui gol marcat de David Miculescu.

Giorgio Contini ar putea fi înlăturat în cazul unui eșec cu FCSB

De cealaltă parte, în ultimul meci european, Young Boys Berna a pierdut la scor pe teren propriu în fața lui Panathinaikos, scor 1-4, și este ultima clasată în clasamentul Europa League.

După meciul cu Go Ahead Eagles, FCSB a reușit să obțină și a doua victorie în campionat, cu Oțelul Galați, scor 1-0. În competiția internă, Young Boys Berna stă ceva mai bine decât FCSB și ocupă locul doi în ierarhie, cu 14 puncte. Elvețienii vin pe Arena Națională după un 4-2 cu Thun pe teren propriu.

Cu toate acestea, elvețienii scriu că scaunul lui Giorgio Contini se clatină înaintea meciului cu FCSB. Contini este antrenorul lui Young Boys Berna de la finalul anului trecut. Anul trecut, Young Boys a dezamăgit în Champions League și a încheiat faza principală pe ultima poziție, cu înfrângeri pe linie, rușine pe care elvețienii nu vor să o simtă și în Europa League. Totuși, eșecul cu Panathinaikos nu le dă prea multe speranțe elvețienilor, motiv pentru care Contini a început să fie contestat.

”La o săptămână după înfrângerea dură de pe teren propriu, 4-1, împotriva lui Panathinaikos, Young Boys caută să se revanșeze pe scena europeană. În deplasare la campioana României, FCSB, care și-a început campania din Europa League cu o victorie de 1-0, echipa din Berna va încerca, de asemenea, să scape în sfârșit de ’lanterna roșie’, pentru că, la fel ca anul trecut în Liga Campionilor, Young Boys se află din nou pe ultimul loc.

Startul fazei principale din a doua competiție europeană ca importanță a fost o revenire la vechile tipare pentru echipa lui Giorgio Contini: după doar 19 minute, scorul era deja 0:3 împotriva lui Panathinaikos, pe stadionul Wankdorf, iar gazdele păreau copleșite. Nu a fost prima dezamăgire din ultimele săptămâni, după începutul ezitant de sezon în campionat și eliminarea prematură din Cupă în fața celor de la Aarau. Drept urmare, antrenorul Contini se află sub presiune.

Totuși, Young Boys și-a revenit parțial în campionat. Cu victoria de 4-2 în derby-ul cu Thun, formația din Berna a bifat al treilea succes consecutiv în campionat și a urcat pe locul doi, la doar un punct în spatele liderului St. Gallen. Cu toate acestea, evoluția împotriva nou-promovatei a fost departe de a fi convingătoare. După 0-0 la pauză, din tribunele stadionului Wankdorf s-au auzit fluierături. Abia în repriza a doua echipa a arătat caracter și a întors meciul după ce a fost condusă cu 1-0.

Aceeași atitudine de luptători va fi necesară și în România, pentru ca Young Boys să reușească, în sfârșit, să obțină puncte în Europa”, au scris elvețienii de la Bluewin.ch.

Ce a spus Giorgio Contini înaintea meciului cu FCSB

La conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, Giorgio Contini (51 de ani), antrenorul elvețian al lui Young Boys, a vorbit și despre declarațiile pe care le-a dat Gigi Becali înainte de confruntarea din Europa League.



Tehnicianul, care se află pe banca echipei din Berna din decembrie 2024, a sugerat că la Young Boys antrenorii, în colaborare strânsă cu jucătorii, decid formula de start.



”La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”, a spus Giorgio Contini.

