Cele două echipe își dau întâlnire la București, pe Arena Națională, în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ce a remarcat Elias Charalambous la Young Boys înainte de meciul lui FCSB: ”Asemănător cu sezonul trecut”



Elias Charalambous a evidențiat că elvețienii sunt o echipă ofensivă și că aduc mulți oameni în careu, motiv pentru care roș-albaștrii vor trebui să pregătească mai bine faza defensivă în vederea duelului din Europa League.



Antrenorul campioanei României a semnalat că Young Boys a evoluat asemănător și în stagiunea precedentă, când a jucat în faza principală a competiției UEFA Champions League.



”Berna e o echipă foarte ofensivă. Duc foarte mulți jucători în față. Duc foarte mulți oameni în careu. Cumva este asemănător cu ce au jucat în sezonul trecut.



Trebuie să muncim ca o echipă în fața unor astfel de adversari”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului de la București.



Ce au făcut elvețienii înainte de FCSB - Young Boys



Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 în fața Oțelului Galați duminică seară, în etapa #11 din sezonul regulat al SuperLigii României, grație reușitei lui Florin Tănase (penalty, 48').



Asemenea roș-albaștrilor, și Young Boys și-a câștigat meciul din etapa campionatului din Elveția. În a șaptea rundă, echipa pregătită de Giorgio Contini a învins-o cu 4-2 pe Thun.



Contrat campioanei României, Young Boys a pierdut primul duel din faza principală a competiției UEFA Europa League, 1-4 cu Panathinaikos, în timp ce FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles.



În clasamentul primului eșalon din Elveția, Young Boys se află pe locul doi cu 14 puncte. După șapte etape, clubul a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere.

