Campioana României își începe aventura europeană din acest sezon în Olanda, cu Go Ahead Eagles, câștigătoarea-surpriză a Cupei din sezonul precedent.



David Miculescu a fost cel care a deschis scorul în prima parte a jocului, cu un șut din întoarcere la care portarul advers nu a putut să intervină. FCSB a intrat cu avantaj la cabine, dar tot a făcut trei schimbări înainte de partea secundă a jocului.



David Kiki, Malcom Edjouma și Denis Alibec au fost cei înlocuiți, iar Risto Radunovic, Florin Tănase și Daniel Bîrligea au fost trimiși în teren de Elias Charalambous pentru repriza a doua.



Go Ahead Eagles - FCSB | Echipele de start:



Go Ahead Eagles: De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Goudmijn, Breum, Suray - Edvardsen

De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Goudmijn, Breum, Suray - Edvardsen Rezerve: Plogmann, Jansen, Verdoni, Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Rahmouni

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec Rezerve: Zima, Bîrligea, Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Thiam



Europa tinde să fie, în acest sezon, evadarea FCSB-ului dintr-un coșmar intern fără precedent! Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, campioana ultimelor două sezoane a ajuns într-o criză cu care nu s-a mai confruntat, de când avem sistemul cu play-off și play-out.



Dacă în Superliga noastră, titlul e deja ca și pierdut pentru FCSB, în schimb, în grupa de Liga Europa totul pornește de la zero. Iar aici, gruparea bucureșteană are șansa reabilitării. La care se adaugă și o oportunitate financiară imensă.



E suficient să spunem că FCSB a primit deja 4.310.000 de euro numai pentru accederea în grupa de Europa League. Iar, joi (ora 19.45), FCSB poate mări această sumă. Pentru că, în grupa de Europa League, victoria valorează 450.000 de euro, iar remiza e răsăplătită cu 150.000 de euro. Mai departe, vin bonusurile pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, consistente și ele.

