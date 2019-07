"Il vreau la FCSB, si el isi doreste sa se intoarca!" Anuntul de ultima ora al lui Becali in privinta lui Budescu

Becali e sigur ca in acest sezon nu mai poate scapa titlul in Liga 1.

Patronul FCSB vrea sa-si completeze atacul cu un transfer major. Incearca sa-l aduca inapoi din Arabia Saudita pe Constantin Budescu. Mijlocasul ofensiv nu va continua la Al Shabab. Si-ar putea rezilia contractul zilele viitoare. Chiar daca seicii il plac, Budescu nu vrea sa ramana la Riad dupa plecarea lui Sumudica si ia in calcul FCSB.

Becali a confirmat interesul pentru fotbalist, dar spune ca n-a luat inca legatura cu el pentru negocieri concrete. Cu sau fara Budescu, pentru Becali FCSB e campioana deja.

"Da, il vreau pe Budescu. El vrea sa revina. Inca nu am vorbit cu el. Si fara Budescu luam titlul la 15 puncte diferenta anul asta. Nu vom avea nicio rivala. Luam titlul la pas, da!", a spus Becali pentru PRO TV.

FCSB intalneste in aceasta seara Milsami Orhei, in Moldova. Meciul e live la PRO TV. Stelistii au castigat turul jucat la Giurgiu cu 2-0 si au sanse majore sa mearga in turul 2. Acolo o vor intalni pe invingatoarea dintre Alashkert si Makedonija. Armenii au castigat turul cu 3-1.