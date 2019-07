Cozi la Biroul de Organizare Evenimente Culturale din Sf. Gheorghe! :) Cerere uriasa de bilete la meciul cu FCSB!

Sepsi - FCSB se joaca luni, de la 9 seara. Meciul e live text pe www.sport.ro.

Sepsi - FCSB se va juca pe un stadion plin. Sunt cozi la bilete in centrul orasului. Sepsi vinde bilete la Biroul de Organizare Evenimente Culturale din centrul orasului. Un tichet in zona acoperita a stadionului costa 30 de lei, cu 10 mai mult decat in celelalte tribune. Biroul Cultural e deschis azi, vineri si luni intre 9 si 16:00.

Sepsi a facut egal in prima etapa a sezonului, 0-0 cu Voluntari, in timp ce FCSB a castigat la Pitesti cu 4-3 in fata lui Hermannstadt.