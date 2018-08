LIBER catre FCSB! Atacantul care i-a umilit pe ros-albastri in sezonul trecut, remarcat de Becali dupa un singur meci, poate pleca: "Asteptam oferta"

FCSB a intrat in criza de timp si cauta urgent un atacant care sa ii faca concurenta Bizonului Gnohere si sa ii ofere o alternativa lui Dica in cazul nefericit in care francezul a deveni indisponibil.

Becali spune ca se gandeste zi si noapte la un atacant pe care sa-l aduca la FCSB, dar nu a gasit inca unul care sa se potriveasca la fix. El spune ca are doua solutii, insa niciuna pe placul lui Mihai Stoica.

Patronul FCSB a declarat astazi la PRO X ca ii are in vedere pe Andrei Cristea (34 de ani), de la Poli Iasi, si pe Stefan Blanaru (29 de ani), de la Hermannstadt.

Daca Andrei Cristea tocmai si-a prelungit contractul cu Poli Iasi, Blanaru are liber sa plece. Desigur, in cazul in care FCSB va plati si o suma de transfer, spune presedintele sibienilor, Teodor Birt.

"Nu am fost contactat de Gigi Beclai si inca nu se poate spune daca Stefan Blanaru poate fi vandut sau nu. Dar ne asezam la negocieri si discutam cu oricine este interesat sa faca o oferta. Nu doar pentru Stefan Blanaru, ci pentru orice jucator", a spus Birt pentru Ora de Sibiu.

Stefan Blanaru i-a marcat un gol FCSB-ului in sezonul trecut al Cupei Romaniei, cand Hermannstadt s-a impus cu 3-0.

150.000 euro este cota de piata a lui Stefan Blanaru, potrivit transfermarkt.de