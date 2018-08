FCSB - RAPID VIENA 2-1 | Antrenorul austriecilor a lovit din nou dupa partida: "La pauza ne-am scos pampersii! E infrangerea carierei mele!"

FCSB a castigat returul cu Rapid Viena pe propriul teren insa nu a fost suficient pentru calificarea in grupele Europa League. Vezi aici toate fazele partidei

Gafa lui Andrei Vlad a ingropat-o pe FCSB in returul cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League. Antrenorul austriecilor, Goran Djuricin, considera ca echipa lui a fost coplesita in prima repriza.

La fel ca inainte de partida, cand spunea ca vor executa penalty-uri pentru Rapid Viena Beckenbauer, Messi si Ronaldo, Djuricin a oferit o noua declaratie amuzanta dupa meci.

"A fost un meci foarte emotionant, totul a mers prost in prima repriza, am primit golul de 0-2 in cel mai prost moment. Nu ne-am inteles deloc cu mingea si gazonul, am spus la pauza ca trebuie sa ne scoatem pampersul pentru ca nu putem sa jucam fotbal intr-un asemenea mod.



Am incercat apoi mai mult, infrangerea este pana la urma in regula. Este infrangerea carierei mele!" a spus Goran Djuricin la finalul partidei.