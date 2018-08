ULTIMA ORA | Decizia luata de FCSB dupa gafele lui Andrei Vlad cu Rapid Viena! Ce se intampla cu portarul de 19 ani

Andrei Vlad a gresit grav la reusita lui Rapid Viena ce a dus la eliminarea din Europa League.

FCSB a fost eliminata din Europa League dupa 3-4 in dubla mansa cu Rapid Viena si este nevoita sa se concentreze numai pe campionat, acolo unde se afla pe primul loc. Primul meci are loc duminica impotriva celor de la FC Botosani pe National Arena.

Nicolae Dica are in continuare mari batai de cap cu postul de portar - accidentat in partida cu Viitorul din etapa trecuta, Balgradean a fost rezerva la partida cu Rapid Viena desi era indisponibil. Iar prezenta lui pe teren cu Botosani ramane sub semn de intrebare!

In conditiile in care Andrei Vlad a gresit grav la golul marcat de Rapid Viena, revenirea lui Balgradean ar lua presiunea de pe umerii portarului de 19 ani. Sambata cei de la FCSB vor primi verdictul in cazul lui Balgradean. In cazul in care acesta nu va putea fi folosit in meciul de duminica, Andrei Vlad va ramane titular.