FCSB - RAPID VIENA, LIVE VIDEO 21.30 PRO TV | Totul pentru calificarea in grupele Europa League! Dica, ofensiva totala la returul din aceasta seara! Echipa de start a FCSB-ului

Vicecampioana Romaniei, FCSB, incearca o revenire spectaculoasa in play-off-ul Europa League. Dupa 3-1 pentru Rapid Viena in partida tur, FCSB are nevoie de o victorie clara pentru a merge din nou in grupele competitiei. Nicolae Dica nu se va putea baza insa pe Balgradean, accidentat in partida cu Viitorul. Cu toate astea, portarul a fost oprit in lot si va fi rezerva lui Andrei Vlad la meciul din aceasta seara.

Desi Vlad n-a mai aparat de luni bune, Vlad are increderea lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului crede ca austriecii nu-i vor pune mari probleme portarului de 19 ani.

"Sunt optimist. In mod normal, echipele mari le bat pe alea mici. Sa nu spunem de alea mari, sa spunem de alea mai valoroase, ca noi poate nu suntem echipa mare. Eu aseara tineam cu Razvan si cu machedonii din Salonic. Dar diferenta dintre Benfica si Salonic e aceeasi cu diferenta dintre Steaua si Rapid Viena. Atat putem noi sa le dam: 4! Poate si mai multe, daca avem tarie sa jucam pana la final.



N-am nicio emotie cu Vlad, n-o sa ajunga pe la el pe acolo. Toti atacantii pot sa faca meciul vietii. Eu il tot astept pe Tanase. El, Teixeira, Man, Coman, Roman... Si de la Roman astept sa faca ceva, Gnohere... Toti cei 4 atacanti care o sa joace pot marca gol. Toti atacantii pot sa dea gol" a spus Becali la PRO X.

Olimpiu Morutan, Kamer Qaka si Jakolis nu au fost opriti in lot pentru aceasta partida. Gigi Becali a confirmat echipa de start pe care o va avea FCSB in aceasta seara, Florin Tanase fiindu-i preferat lui Raul Rusescu in spatele lui Eddy Gnohere.

ECHIPA DE START A FCSB: Vlad - Benzar, Balasa, Planici, Stan - Pintilii, Filip - Mihai Roman, Tanase, Teixeira - Gnohere.

Echipa probabila a lui Rapid Viena: Strebinger - Auer, Hofmann, Barac, Potzmann - Malicsek, Schwab - Murg, Ivan, Knasmullner - Alar

Bataie pe bilete

31.000 de bilete au fost vandute pana acum pentru partida decisiva pentru calificarea in grupele Europa League dintre FCSB si Rapid Viena. Oficialii vicecampioanei Romaniei spera ca numarul fanilor prezenti la stadion sa ajunga la 38.000, casele de bilete urmand sa fie deschise pana la ora startului partidei!

Si Rapid Viena va avea suporteri pe National Arena - surprinzator, chiar fani ai celor de la Rapid Bucuresti vin sa ii sustina pe austrieci. "Nu ne intereseaza fanii, ca nu joaca ei pe teren" a spus Andrei Ivan inaintea partidei.

S-au antrenat in parc

Nu pe vreunul dintre stadioanele din Bucuresti, ci in parcul Izvor. Antrenorul Djuricin i-a dus pe fotbalisti sa faca o scurta alergare printre micutii iesiti cu parintii sau bunicii la plimbare in fata Palatului Parlamentului.

Nicolae Dica: "Am mare incredere in jucatori"

"Trebuie sa facem un meci perfect ca sa reusim aceasta calificare. Imi place ca plecam cu sansa a doua, sunt putini care cred in noi. Putem sa facem un meci perfect, am mare incredere in jucatori. Sper ca la ora jocului sa avem atitudinea pe care mi-o doresc mereu. Sper sa nu conteze absenta lui Balgradean. Vlad are un caracter foarte puternic, avem mare incredere in el, cu siguranta va face un meci mare maine seara. Speram ca Vlad sa nu aiba nicio problema pe parcursul celor 90 de minute. Am inima foarte stransa sa nu pateasca ceva. Daca e sa ai ghinion, se poate accidenta oricand. Pana azi nu a patit nimic, din fericire" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei.

Goran Djuricin: "Nu vom juca la 0-0"

"Trebuie sa intram foarte curajosi in teren, sa nu ne lasam dominati de elanul ofensiv pe care cu siguranta il vor avea adversarii nostri in startul meciului. Ei vor fi obligati sa recupereze cele 2 goluri deficit. Noi trebuie sa ne facem jocul nostru cu calm si sa obtinem calificarea.



Ar fi o greseala imensa sa ne gandim ca am venit aici la Bucuresti sa tragem de un 0-0 pentru ca suntem constienti ca ar fi foarte greu sa facem acest lucru si nu aceasta este mentalitatea echipei noastre si nici a mea. Obiectivul principal este sa marcam in deplasare.



Ar fi cativa jucatori, nu doar unul singur (de care se teme de la FCSB). Ne amintim ca in tur au cu elan atat Man, cat si Roman. Si sa nu uitam desigur ca Gnohere poate fi periculos, nu ne permitem sa-l lasam liber. Dar trebuie sa ne gandim la intreaga echipa si sa luam masuri impotriva tuturor.



Cheia succesului este sa marcam un gol aici in deplasare, nu ne vom ascunde, vom iesi la joc. Ne asteptam la o ofensiva foarte puternica la adversarului, sanse exista, acum ca sunt 70-30 sau 50-50, mai bine nu discutam despre cifre ci vedem ce va fi" a spus Goran Djuricin in conferinta de presa de dinaintea partidei din aceasta seara.