FCSB - RAPID VIENA 2-1 | "Am facut o prima repriza perfecta, am avut calificarea in mana". Reactia celui mai bun stelist de pe teren cu Rapid Viena

FCSB 2-1 Rapid Viena | Romania a ramas fara nicio echipa in Europa. Mihai Roman, autor al unei pase decisive si cel care a trimis cu capul la golul de 2-0, a vorbit la PRO X.

"E pacat mare, pentru ca am facut o prima repriza perfecta, am avut calificarea in mana. Dar o greseala la acest nivel se cunoaste si se taxeaza.

Am alergat mult, am dat tot ce am putut pana in momentul schimbarii. A fost decizia antrenorului sa ma schimbe si cred ca a fost o decizie potrivita in acel moment.

Noi am intrat foarte determinati si in repriza a doua, dar a fost suficient sa ne pierdem concentrarea cateva secunde si sa pierdem totul.

Nu trebuie sa dam vina pe Vlad, e tanar, are viata inainte si treubie sa treaca peste acest moment. In viata mai si gresesti...

Am avut ani grei. Dupa a doua accidentare nu ma asteptam sa mai ajung la un astfel de nivel, dar Dumnezeu mi-a dat putere si sper sa continui sa joc bine.

Acum trebuie sa depasim aceasta situatie, pentru ca ne asteapta meciuri grele in campionat si obiectivul este titlul acum!

Terenul a fost dezastruos", a spus Mihai Roman la PRO X.