FCSB - RAPID VIENA 2-1 | "L-am furat de la Craiova si Dumnezeu m-a pedepsit! M-am si pacalit cu el!" Becali a anuntat DOUA PLECARI dupa eliminarea din Europa. Ce a spus despre Vlad

FCSB 2-1 Rapid Viena | Romania ramane fara echipa in cupele europene.

"Daca era Messi al portarilor, era al Craiovei, nu era al meu! M-am pacalit atunci, n-am stiut despre ce e vorba!

Asta e, ne axam pe campionat si cu asta-basta.

O sa mai dam doi jucatori, nu avem ce sa facem cu ei. Teixeira ramane! Acum sunt la cald, nu stiu! Maine o sa stam, o sa vorbim.

Cred ca s-a intamplat asta pentru ca l-am furat pe portar de la Craiova.

Cu astfel de portar nu poti sa te califici.

L-am sunat la pauza pe MM, i-am zis sa-i spuna lui Vlad sa nu mai faca circaraie in poarta. El parca danseaza in poarta. O sa-i zic si eu asta: "Mai, copile, nu mai dansa in poarta".

Asa a vrut Dumnezeu, nu mai dau vina pe nimeni. Pacatele mele, eu l-am furat pe portar si am fost pedepsit.

Pot sa spun ca e una dintre cele mai triste seri, pentru ca niciodata nu-mi aduc aminte sa fi vrut o calificare de genul asta si sa o ratam.

Dupa 2-0 la pauza, nu ma asteptam sa mai luam gol.

MM mi-a zis ca Vlad e distrus, ce sa-i mai zic si eu...

Nu am ce sa-i reprosez lui Dica, nu e vina lui Dica ca un portar baga mingea in poarta. Dica era calificat...

Vina e a mea, ca trebuia sa mai luam un portar sau sa-l tinem pe Stancioiu!

Nu-mi pare rau de bani, da-i incolo de bani, imi pare rau pentru coeficient, ca va deveni tot mai greu in anii urmatori", a spus Gigi Becali dupa meci.