La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova conduce clasamentul, cu 46 de puncte după 23 de etape, urmată de Rapid București, cu 45, și Dinamo, cu 44.



FC Argeș, nou-promovată, ocupă locul patru, cu 38 de puncte, în timp ce FC Botoșani și Oțelul Galați completează top 6, ambele cu câte 36.



În partea inferioară a clasamentului, CFR Cluj se află pe locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB traversează un sezon complicat și este abia pe poziția a 11-a, cu 31 de puncte.



Ilie Stan s-a convins: „FCSB nu prinde play-off-ul”



Ilie Stan consideră că echipa lui Gigi Becali nu va reuși să prindă play-off-ul în actuala stagiune. În opinia sa, lipsa continuității a afectat clar jocul și rezultatele.



„Asta e impresia mea, că FCSB nu prinde play-off-ul, după ce am văzut în momentul de față. Ce să spun, e greu să cred că pot câștiga cu Fenerbahce. Turcii au echipă bună și au un campionat puternic. Au pierdut 0-1 cu Aston Villa, dar i-au cam dominat și au avut două goluri anulate.



Sunt foarte multe probleme legate de joc, nu mai există coeziune. Sunt aceiași jucători. Au avut și accidentări, tot timpul au fost jucători care au ieșit din circuit și au schimbat tot timpul componența, e foarte greu să ai mereu continuitate”, a spus Ilie Stan.



„Iliesta” a numit echipele care se bat la titlu



În schimb, Ilie Stan vede trei echipe cu șanse reale la titlul de campioană, Universitatea Craiova fiind principala favorită, datorită continuității în joc și rezultatelor constante.



„Uite, Dinamo schimbă greu. Kopic își pune metodele în practică și e liber să gândească. Craiova, în opinia mea, cred că se va bate clar la campionat. Are continuitate în joc și rezultate. Îi ajută foarte mult. Da, Craiova e favorită. Eu spun de Craiova, Dinamo și Rapid.



Rapidul a început mai greu, dar și-a revenit cât de cât. Au reușit să facă rezultate. Nu au un joc spectaculos, dar când au ocazia să lovească, o fac. Gâlcă are mare calitate, este susținut și își pune principiile în practică.



CFR, cu restartul pe care l-au dat acum după venirea lui Pancu, e o echipă destul de motivată. Sunt mult mai pragmatici și au libertate în joc. Se apără și atacă cu toată echipa”, a conchis tehnicianul, în direct la Digi Sport.

