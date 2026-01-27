Acord total! Transferul rezolvat de Barcelona

La Liga
Barcelona bifează un transfer de senzație pentru viitor.

Juwensley OnsteinBarcelonaGenk
Catalanii au rezolvat transferul unui jucător olandez, care va evolua inițial la Barcelona B. Dacă acesta va reuși să impresioneze, poate ajunge la prima echipă așa cum s-a întâmplat, de-a lungul anilor, cu mulți jucători din curtea clubului de pe Camp Nou.

Juwensley Onstein, transfer de viitor pentru Barcelona

Juwensley Onstein (18 ani) joacă pe postul de fundaș central și este legitimat la echipa de juniori a celor de la Genk. Scouterii Barcelonei l-au remarcat pe tânărul olandez care evoluează în Belgia și au rezolvat deja transferul său.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat, pe rețelele de socializare, că mutarea este ca și făcută. Barcelona s-a mișcat repede, deoarece Onstein a fost dorit și de câteva echipe din Italia în această perioadă.

Este transferul carierei pentru tânărul fundaș central olandez, care a mai evoluat, până acum, la academiile celor de la Ajax Amsterdam și Vitesse Arnhem.

Barcelona, lider în La Liga

Barcelona este pe primul loc în campionatul Spaniei, cu 52 de puncte, la un singur punct în fața rivalei Real Madrid, după ce a învins-o pe Real Oviedo în ultima etapă, scor 3-0.

Catalanii se pregătesc acum pentru meciul cu FC Copenhaga din UEFA Champions League, ultimul din faza principală. Un rezultat bun pe Camp Nou i-ar putea asigura Barcelonei calificarea directă în faza optimilor competiției.

