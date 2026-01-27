Acord total! Transferul rezolvat de Barcelona

Catalanii au rezolvat transferul unui jucător olandez, care va evolua inițial la Barcelona B. Dacă acesta va reuși să impresioneze, poate ajunge la prima echipă așa cum s-a întâmplat, de-a lungul anilor, cu mulți jucători din curtea clubului de pe Camp Nou.



Juwensley Onstein, transfer de viitor pentru Barcelona



Juwensley Onstein (18 ani) joacă pe postul de fundaș central și este legitimat la echipa de juniori a celor de la Genk. Scouterii Barcelonei l-au remarcat pe tânărul olandez care evoluează în Belgia și au rezolvat deja transferul său.



Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat, pe rețelele de socializare, că mutarea este ca și făcută. Barcelona s-a mișcat repede, deoarece Onstein a fost dorit și de câteva echipe din Italia în această perioadă.

