Atunci când zici Go Ahead Eagles, această echipă nu-ți spune nimic, la nivel european. Pentru că, de-a lungul anilor, ne-am obișnuit ca formațiile batave, care țin prim-planul în competițiile UEFA, să fie Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord sau Twente și AZ Alkmaar.

În acest context, faptul că Go Ahead Eagles a ajuns în grupa de Europa League e o surpriză. Pe de altă parte, e clar că vorbim despre o echipă tare, în condițiile în care a câștigat Cupa Olandei, în sezonul trecut, după o finală cu AZ Alkmaar. La ora actuală, după 6 etape, adversara FCSB-ului din această seară ocupă locul 9 din 18 în campionat cu următoarele cifre: 2 victorii, 3 remize, 1 înfrângere.

Avertismentul lui Mihai Stoica

Aflat cu FCSB, la Deventer, unde se va juca partida din prima etapă din Europa League, Mihai Stoica a făcut o scurtă analiză a celor de la Go Ahead Eagles. Și a avertizat că această formație are un stil de joc similar cu cel practicat de formațiile daneze. Ceea ce e o veste proastă pentru FCSB! Pentru că, în 2022, când a dat de Silkeborg din Danemarca, formația bucureșteană a „reușit“ să piardă în Conference League cu 0-5. Atât în deplasare, cât și acasă!

„Au văzut băieții, pentru a doua oară, un montaj video cu adversarii noștri. E o echipă extrem de interesantă, cu o posesie ieşită din comun. A jucat cu Ajax o partidă în care a arătat o dezvinvoltură extraordinară şi a terminat la egalitate. Cumva, seamănă puţin, ca dezvoltare a jocului, cu echipele din Danemarca, pe care le-am tot întâlnit. Mai ales cu cei de la Nordsjælland, care aveau cam aceeaşi concepţie. Va fi un meci interesant şi sper să ne ridicăm la nivel aşteptărilor, că am fost deosebiţi anul trecut, în Europa“, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica, impresionat de condițiile din Olanda

Președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că Stadionul „De Adelaarshorst“, care va găzdui duelul Go Ahead Eagles – FCSB, e unul de nota 10.

„Terenul e excepţional aici. Cele care arată atât de bine sunt tari. Ăsta nu e nici măcar tare, pe terenul ăsta e o plăcere să joci fotbal. Adversarii noştri iubesc mult mingea, i-am văzut“, a spus oficialul roș-albaștrilor.

