GALERIE FOTO Cum a fost surprins Răzvan Lucescu în seara în care șapte fani PAOK au murit în România

Cum a fost surprins Răzvan Lucescu în seara în care șapte fani PAOK au murit în România Fotbal extern
Șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un tragic accident de circulație petrecut marți în România. 

Un microbuz în care se aflau zece fani greci se îndrepta spre Franța, pentru meciul cu Olympique Lyon.

Răzvan Lucescu, surprins la stadionul lui PAOK

Șoferul a pierdut controlul, iar microbuzul s-a izbit frontal de un tir care circula regulamentar. Ceilalți trei pasageri se află în momentul de față internați în spital.

Fanii celor de la PAOK au așezat candele de-a lungul stadionului Toumba din Salonic, în semn de respect pentru victimele accidentului petrecut în România.

La orele serii și-a făcut apariția și Răzvan Lucescu, însoțit de mai mulți jucători și oficiali ai lui PAOK Salonic. Antrenorul român a aprins și el lumânări și a petrecut câteva minute în liniște în fața zidului de candele.

Ce a spus Răzvan Lucescu despre accidentul din România

Este, într-adevăr, o tragedie imensă. Probabil că în România astfel de situații nu se percep la fel ca aici, dar să știți că PAOK-ul este ceva special. Toți cei care susțin PAOK se consideră o familie, o familie imensă, iar când apar astfel de situații, cu atât mai mult o tragedie ca cea de astăzi, emoțiile se resimt enorm, se trăiesc la cote maxime, iar tristețea este uriașă.

Îmi dau seama că, pe lângă trăirile acestor oameni, pe lângă trăirile suporterilor care se consideră ca și rude, există și familiile lor. Nu vreau să mă gândesc prea mult, îmi pare atât de rău pentru ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, sunt tineri și este păcat de ceea ce s-a întâmplat.

În orice caz, tragediile există, sunt prezente în fiecare zi, în fiecare moment în lumea asta. Istoria este plină de tragedii, iar toți cei care fac parte din această tragedie trebuie să aibă forța să meargă înainte. Noi, cei care suntem aproape de ei, trebuie să-i susținem din toate punctele de vedere și, în special, să simtă că există o întreagă familie alături de ei. O mare familie care îi sprijină și poate ajuta să meargă înainte”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Fanatik.

