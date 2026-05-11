Florin Prunea susține că știe deja cine va pregăti Rapid București din sezonul viitor. Fostul internațional este convins că Daniel Pancu va reveni în Giulești la finalul actualei stagiuni.

Rapid traversează un play-off de coșmar, cu o singură victorie, un egal și șase înfrângeri în opt etape, iar șansele ca Gâlcă să continue pe banca tehnică sunt minime.

Florin Prunea: „Pancu e închis 400%”

În direct la iAMSPORT, Florin Prunea a declarat că mutarea este deja rezolvată și că oficialii Rapidului sunt pregătiți inclusiv să achite bonusul pe care Pancu îl avea de primit la CFR Cluj pentru calificarea în cupele europene.

„Eu zic că e clar. Le și plătește 50.000 de euro, le bagă banii în cont. Pancu e închis, mă, 400%”, a spus Florin Prunea.

Neluțu Varga are trei variante pentru banca lui CFR Cluj după plecarea lui Daniel Pancu

În aceste condiții, Neluțu Varga a început deja să caute un înlocuitor pentru banca ardelenilor. Conform Fanatik, pe lista patronului CFR-ului se află trei nume importante: Toni Conceicao, Edi Iordănescu și Marius Șumudică.

Toți cei trei tehnicieni au mai antrenat-o pe CFR Cluj în trecut și cunosc foarte bine clubul din Gruia. În plus, atât Edi Iordănescu, cât și Toni Conceicao au cucerit titluri în SuperLiga alături de formația ardeleană.

Daniel Pancu, gata să renunțe la bani pentru Rapid

Mutarea lui Pancu în Giulești pare tot mai aproape. Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că antrenorul este dispus să renunțe la bonusul de 50.000 de euro pe care îl avea de încasat pentru calificarea în cupele europene.

„Nu își mai ia cei 50.000 de euro și va renunța și la trei salarii pentru a pleca la Rapid”, a explicat Giovanni Becali.

Mai mult, agentul susține că Pancu este atras de proiectul din Giulești, unde ar avea condiții superioare și stabilitate financiară.

La momentul redactării acestui articol, Rapid București ocupă locul 5 în play-off-ul SuperLigii, cu o singură victorie, o remiză și șase înfrângeri în grupa de campionat.