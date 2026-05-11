Dorinel Munteanu a mărturisit că este extrem de dezamăgit de prestația echipei sale în fața lui Metaloglobus. Antrenorul crede că a fost ”cel mai slab” joc al lui Hermannstadt de când el este la echipă.

Tehnicianul a anunțat că nu se va mai afla pe banca sibienilor în următorul sezon indiferent dacă va reuși să salveze echipa de la retrogradare sau nu.

”Voi mai fi în ultimele 3 etape. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător, voi încerca să fac în aceste etape tot posibilul să salvăm echipa. Dar așa este când au decurs lucrurile de la început cum au decurs. Nu vreau să spun mai multe, sunt lucruri pe care mi le asum, sunt responsabil. Majoritatea jucătorilor merită mai mult, să rămână în Superliga.

Îmi asum rezultatele, dar pentru mine a fost o umilință jocul echipei de astăzi. Ca întotdeauna, antrenorul este responsabil. Fac tot posibilul să salvez echipa.

Nu știu dacă a primit licența Slobozia, nici nu mă interesează. Am discutat înainte de joc, toți jucătorii mi-au dat impresia că au fost conectați la joc, dar a fost un joc foarte slab, poate cel mai slab de când conduc această echipă. O echipă care n-a avut nimic de pierdut astăzi a dominat la toate capitolele.

Nu regret că am preluat echipa, dar am făcut foarte multe compromisuri și nu vreau să le mai fac. Mă retrag eu. Vreau să salvez echipa și să continue fotbalul în Superliga, mai departe ce se întâmplă cu mine nu interesează pe nimeni”, a spus Dorinel Munteanu după meci.