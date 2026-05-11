În această stagiune, echipa patronată de Gigi Becali nu a reușit să se califice în play-off, iar în cupele europene a fost departe de versiunea arătată în sezonul anterior.

Thomas Neubert: ”Jucătorii nu au fost pregătiți pentru refacere!”

Thomas Neubert, fostul preparator fizic al lui FCSB, a mărturisit care sunt, în opinia sa, motivele care au dus la prăbușirea roș-albaștrilor din acest sezon. Germanul a plecat de la echipă în luna martie, atunci când a fost numit Mirel Rădoi, care a insistat să vină la echipă cu propriul preparator.

Neubert crede că principala problemă de care s-a lovit FCSB a fost timpul extrem de scurt de recuperare a jucătorilor.

”M-am gândit foarte mult, diferența e foarte clară. Am fost împreună cu echipa doar cinci zile, iar pauza pentru jucători a fost între 7 şi 14 zile. Pauza a fost foarte scurtă. Văd cum au fost ultimele 10 luni… Jucătorii nu au fost pregătiți pentru refacere. Ei au venit după 10 zile de vacanţă. Au venit cu bateriile încărcate la 70%. Niciodată 100%.

Am avut un start foarte slab, în primele trei luni. Au fost foarte multe meciuri. Am jucat 12 meciuri de calificare, liga începe foarte repede. Eu spun că echipa care va câştiga campionatul are o problemă foarte mare. O să aibă 10 zile libere, apoi trebuie să se pregătească pentru Liga Campionilor, pentru preliminarii… Eu cred că toate echipele au o problemă din punctul ăsta de vedere. Şi este o problemă de organizare a campionatului”, a spus Thomas Neubert, conform Fanatik.