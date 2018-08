Primul mesaj postat de Simona Halep dupa finala pierduta dramatic in fata lui Bertens la Cincinnati. Ce a spus

"Felicitari, Kiki Bertens, grozava lupta astazi! Multumesc @CincyTennis pentru o saptamana minunata! Acum este timpul sa dorm", a scris Simona pe contul personal de Twitter. Sportiva noastra a admis in mai multe randuri dupa finala de duminica seara ca a resimstit oboseala acumulata pe durata celor doua saptamani in care a castigat marele trofeu in Montreal si a disputat finala la turneul din Ohio.

Simona Halep a pierdut a treia sa finala disputata la Cincinnati, desi a avut un prim set foarte bun si o minge de meci in mansa secunda.

Congratulations @kikibertens - great fight today ????

And thanks @CincyTennis for an amazing week. Now it's time to ???????????? pic.twitter.com/CZJjWKp3J6