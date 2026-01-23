Cătălin Cîrjan, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul „câinilor” în acest sezon, cu o cotă de piață de 2,50 milioane de euro, a ales să continue în „Ștefan cel Mare”. Deși Metalist 1925 Harkov i-a pus pe masă un contract fabulos, mijlocașul de 23 de ani a refuzat propunerea, decizie care l-a contrariat pe Dumitru Dragomir.



Fostul șef al LPF este de părere că oportunitatea de a câștiga aproape un milion de euro pe an nu trebuia ratată, indiferent de contextul geopolitic din țara vecină.



„Nu a făcut bine. Nu a făcut bine. S-o fi speriat de război. Dar războiul vezi cum e. E relativ. Da, categoric. Nu a făcut bine. Eu mă duceam. Tu ai văzut Harkovul? Vai de mine, ce oraș, ce bogăție. În decursul vieții trebuie să câștigi, pentru că fotbaliștii, în general, suferă după ce se lasă de fotbal, pentru că nu învață nici carte și nu sunt nici la un nivel extraordinar ca fotbaliști. Și atunci trebuie să ai și un business, cum are ăsta, Tănase de la FCSB, care să câștige în jur de 10 milioane pe an”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.



„Trepădușii sunt muritori de foame”



Cîrjan, care a bifat 96% din minute în actuala stagiune și are contract cu Dinamo până în 2027, a fost sfătuit de Dragomir să lase sentimentalismele deoparte. „Oracolul din Bălcești” crede că un fotbalist profesionist trebuie să prioritizeze aspectul financiar pentru a-și asigura viitorul.



„Asta cu sentimentele….Trebuie să ai grijă de viața ta, în primul rând. Uită-te ce se întâmplă cu marea majoritate, cu 90% dintre fotbaliștii mari, nu dinăștia trepădușii. Că trepădușii sunt muritori de foame. A, care muncește bine, care e meseriaș în ceva. Trăiește bine, nene, altfel nu. Să ai 600, 700 de mii de euro pe an. Păi, eu plecam în joc de glezne. Când te mai întâlnești cu așa ceva?”, a mai adăugat „Mitică” Dragomir.



Pentru Cîrjan, care a refuzat oferta ucrainenilor, urmează duelul din campionat cu FC Hermannstadt, programat vineri, 23 ianuarie, de la ora 20:00.

