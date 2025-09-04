FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League după ce a trecut în play-off-ul competiției de Aberdeen, scor 5-2 la general.

„Roș-albaștrii” vor înfrunta echipe de tradiție precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad și Fenerbahce, dar și adversari cu experiență europeană ca Young Boys, Basel și Bologna.



Care sunt prețurile pachetelor vândut de FCSB pentru meciurile din Europa League



FCSB va juca acasă, pe Arena Națională, împotriva lui Young Boys, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce, iar pe modelul din sezonul trecut echipa patronată de Gigi Becali a pus în vânzare pachete pentru suporterii care vor să vadă toate cele patru meciuri.

Campioana României a anunțat modificare va avea loc după sancționarea primită de la UEFA.