FCSB a anunțat prețurile pachetelor pentru meciurile din Europa League.

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League după ce a trecut în play-off-ul competiției de Aberdeen, scor 5-2 la general.

„Roș-albaștrii” vor înfrunta echipe de tradiție precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad și Fenerbahce, dar și adversari cu experiență europeană ca Young Boys, Basel și Bologna.

Care sunt prețurile pachetelor vândut de FCSB pentru meciurile din Europa League

FCSB va juca acasă, pe Arena Națională, împotriva lui Young Boys, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce, iar pe modelul din sezonul trecut echipa patronată de Gigi Becali a pus în vânzare pachete pentru suporterii care vor să vadă toate cele patru meciuri.

Campioana României a anunțat modificare va avea loc după sancționarea primită de la UEFA.

„Campioana României anunță că pachetele pentru partidele din UEFA Europa League vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de vineri, ora 19:00.

Prețurile pachetelor sunt următoarele:

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 300 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 400 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 300 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 400 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 500 LEI

VIP 3 – 800 LEI

VIP 2 – 1200 LEI

VIP 1 – 2000 LEI

De asemenea, tot de vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, iar inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face EXCLUSIV pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin.

Prețurile biletelor din peluză sunt următoarele:

PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA 1 – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI”, au notat oficialii de la FCSB.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

  • 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
