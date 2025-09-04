Dayro Moreno, fostul atacant al lui FCSB (pe atunci, încă Steaua) din perioada 2008-2010, a ajuns la 370 de goluri top-level înscrise de-a lungul carierei, fiind lider în topul golgheterilor all-time din fotbalul columbian, cu 14 reușite peste legendarul Radamel Falcao.

”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni cel mai bun marcator all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Cu câteva zile înainte de a împlini 40 de ani, el a fost convocat la naționala Columbiei pentru meciurile cu Bolivia (5 septembrie) și Venezuela (10 septembrie) din preliminariile Campionatului Mondial din 2026!

”Emoția și fericirea de a purta din nou acest tricou sunt imense! Haideți să dăm tot ce avem pentru calificare!”, a postat Dayro Moreno, revenit după nouă ani la naționala Columbiei, pentru care a debutat tocmai în martie 2006.

El ar putea deveni al doilea cel mai longeviv fotbalist care joacă un meci oficial pentru 'Los Cafeteros', recordul de vârstă fiind deținut de portarul Faryd Mondragón, 43 de ani și 3 zile.

