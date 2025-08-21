FCSB a condus cu 2-0, dar a fost egalată cu două goluri marcate de Aberdeen în partea secundă. Chiar și așa, campioana României are prima șansă pentru calificare înainte de returul de la București, programat joia viitoare.



Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a reacționat la microfonul PRO TV după această partidă. A vorbit, printre altele, despre cartonașul roșu încasat de Juri Cisotti, dar și despre șansele echipei sale la calificare.



În ciuda faptului că FCSB va juca pe teren propriu, cipriotul spune că șansele pentru retur sunt ”50-50”.



Elias Charalambous: ”V-am spus înainte”



„Arătăm că echipa poate să joace din ce în ce mai bine, asta e cel mai important pentru mine. Avem un meci de campionat, după care vom da totul ca să ne calificăm.



(n.r. - despre cartonașul roșu al lui Cisotti) N-am văzut, dar mi s-a părut că a fost un roșu acordat ușor. Deciziile arbitrului au fost verificate, sper că au luat deciziile bune, dar cred că a fost cam mult, asta e, trebuie să luăm lucrurile ca atare. Ne vom pregăti pentru meciul de duminică și, apoi, pentru cel din Europa League.



(n.r. - șansele de calificare) 50-50, da! V-am spus înainte că totul se va decide la București, am avut din nou mulți fani, mulți români au venit să ne susțină. Sunt sigur că vom avea o atmosferă incredibilă la București.



O atmosferă foarte bună aici, publicul a fost incredibil. Ne-a plăcut să jucăm aici. Trebuie să luăm trei puncte cu Argeș duminică și apoi vom încerca să găsim soluția pentru a ne califica”, a spus Elias Charalambous, la microfonul PRO TV.



Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.



De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro.

