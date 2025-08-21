Campioana României a condus cu 2-0 în Scoția, prin golurile marcat de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, dar nu și-a putut menține avantajul până la final. Aberdeen a înscris de două ori, în minutele 61 și 89.



FCSB a jucat, aproape o oră, în inferioritate numerică. Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 39, după un fault dur, cu care a vrut să oprească un contraatac.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit imediat după partida din Scoția. Chiar dacă echipa sa a fost egalată, omul de afaceri crede că jucătorii săi au făcut un meci bun și se arată optimist îniante de returul de la București.



Gigi Becali: ”Eu zic că ne calificăm”



„Eu nu am avut emoții. Calificat dacă ești într-o competiție, nu mai ai emoții. În momentul în care joci cu un om în minus atât timp, te lași în mâna lui Dumnezeu.Ei (n.r. - Aberdeen) au avut cel puțin două intrări mai tari decât a lui Cisotti. Una la Tănase și una la Olaru, mi se pare. Arbitrul a fost de partea lor.



Am jucat în deplasare. Am făcut un meci bun. E adevărat, posesie sterilă la ei. N-au avut ocazii deloc la început. După care, nici în superioritate n-au avut ocazii. Am făcut 2-0, am luat un gol dintr-un corner. După au avut mai multe ocazii ei, e adevărat. Un rezultat de egalitate e foarte bun pentru noi.



Eu cred că ne calificăm la București. Eu zic că noi avem o echipă mai valoroasă decât ei”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.



De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro.

